Появились детали о раненных при атаке ВСУ на регион России после пасхального перемирия

При налете украинских дронов на Грайворон Белгородской области пострадали мирная жительница и боец «Орлана». Подробности о раненных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) после пасхального перемирия появились в Вячеслава Гладкова.

По данным губернатора, россиянка получила касательное осколочное ранение уха и баротравму при детонации беспилотника в частном секторе. На месте происшествия также повреждены окна и фасады двух частных домов и надворной постройки. Пострадавшая отказалась от госпитализации.

Кроме того, при отражении атаки в городе ранение получил боец «Орлана». Сослуживцы доставили мужчину со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и ног в больницу.

ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Ранее сообщалось, что под ночной удар ВСУ попали шесть российских регионов: Белгородская, Курская, Ростовская, Брянская и Смоленская области, а также республика Крым. Всего было сбито 33 беспилотника.