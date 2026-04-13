За ночь силы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и сбили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионах России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, противник пытался атаковать Россию в период с 24:00 мск 12 апреля до 07:00 мск 13 апреля. Вражеские дроны были обезврежены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской областей, а также в Смоленской области и в Крыму.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 беспилотниками. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, под удар попали 35 населенных пунктов, в том числе села Грузское, Зозули и Стригуны, поселки Борисовка, Майский, Малиновка и другие. В результате атак ВСУ не выжили два человека, еще девять жителей были ранены.

До этого мирный житель пострадал в результате детонации украинского дрона в районе села Ясные Зори в Белгородской области. Гладков рассказал, что мужчина самостоятельно обратился за помощью в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и перелом бедра. Гладков добавил, что во время атаки также был поврежден грузовой автомобиль.

Ранее на видео попал удар дрона по зданию правительства Белгородской области.