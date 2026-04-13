Хуситы пригрозили расширить военные операции против США и Израиля

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.

Хуситы, контролирующие север Йемена, пригрозили значительно активизировать свои военные действия против США и Израиля в случае новых атак на Иран, передает РИА «Новости». В заявлении министерства иностранных дел правительства «Ансар Алла» для агентства Saba сказано: «В случае возобновления агрессии со стороны Америки и враждебного Израиля против Ирана и оси сопротивления позиция Йемена тверда: активно участвовать и наращивать военные операции».

Движение «Ансар Алла» вступило в конфликт на стороне Ирана через месяц после его начала, уже шесть раз атаковав Израиль ракетами. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси ранее заявил, что их действия не позволили США и Израилю использовать Красное море для ударов по Ирану.

Кроме того, хуситы обвиняют США в попытках добиться политических уступок путем давления и переговоров, поскольку военные методы не принесли результата. Представители движения также отмечают, что заявления американского руководства о расширении конфликта воспринимают как прямой призыв к дальнейшей эскалации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по израильским военным объектам в поддержку Ирана.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси подтвердил готовность защищать Тегеран в случае военной необходимости.

Член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти пообещал атаковать американские силы в Красном море из-за агрессии против Ирана.