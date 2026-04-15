Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Каменск-Шахтинском

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в городе Каменск-Шахтинском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.

При этом отмечается, что в настоящий момент опасность атаки БПЛА сохраняется.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее ВСУ ударили по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области.

Также сообщалось, что в Горловке мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ.