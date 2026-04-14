В США признали прогресс Российской армии с 2022 года

Российская армия с 2022 года достигла серьезного прогресса в тактике и технологиях.

С таким заявлением в интервью газете Der Spiegel выступила американский военный аналитик Дара Массикот.

«Между тем, что мы видим сейчас, и российской армией образца 2022 года есть существенные отличия. Иная структура, другие тактики ведения боя и новые технологии», — сказала эксперт, отметив, что даже старые технологии теперь применяются россиянами по-новому.

По словам Массикот, российские военные как никогда готовы выполнять боевые задачи, невзирая на все трудности.

«Неважно, насколько плохи общие условия и насколько сложна обстановка: удерживаешь позицию и выполняешь задачу», — резюмировала она.

Ранее Массикот признала, что российские беспилотники большой дальности стали настоящей проблемой для НАТО. Россия, подчеркнула она, добивается значительных успехов в логистике и качестве техники, постоянно разрабатывая более быстрые и дальнобойные версии дронов.