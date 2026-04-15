В восточной части Тихого океана силы США провели операцию, в результате которой были убиты четверо мужчин, предположительно причастных к наркотрафику. Об этом сообщило южное командование Пентагона.

© Московский Комсомолец

Согласно заявлению командования, операция была проведена на основании разведывательных данных, указывающих на то, что лодка, на которой находились мужчины, использовалась террористической организацией для транспортировки наркотиков.

"Четверо мужчин-наркотеррористов убиты в результате этих действий", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Х.

Эта операция является частью более широкой стратегии США по борьбе с международной преступностью и наркотрафиком в регионе. Пентагон подчеркивает важность таких действий для обеспечения безопасности и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, который представляет серьезную угрозу как для стран региона, так и для глобальной безопасности.

Удар по лодке предполагаемых участников наркотрафика подчеркивает настойчивость США в борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей. Операции подобного рода становятся важной частью внешней политики США, направленной на снижение уровня насилия и преступности, связанной с наркотиками, в различных уголках мира.

США регулярно занялись подрывом подозрительных судов около своего побережья.