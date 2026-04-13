Командир 147-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar производства Франции, которые используют украинские военные, имеют недостатки. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

По словам комбрига, орудие показывает высокую эффективность, но только при условии применения исключительно оригинальных французских "выстрелов". Полное отсутствие механических регулировок, резервирующих электронику, является существенным недостатком этой системы. В условиях низких температур ее электроника замерзает, что делает Caesar фактически неуправляемым.

"Это не означает, что САУ плоха сама по себе, однако количество ограничений на ее эксплуатацию столь велико, что использовать ее постоянно и повсеместно в условиях интенсивного конфликта практически нереально. В отличие от советских систем или более простых западных аналогов (вроде M109), Caesar крайне чувствителен к допускам пороховых зарядов и геометрии снарядов", - говорится в публикации канала со ссылкой на комбрига.

В ней отмечается, что применение американских, польских или немецких 155-мм снарядов (так называемого разнобоя) ускоряет износ ствола, а также приводит к ошибкам в работе автоматизированной системы управления огнем FAST-Hit. До этого французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин заявил, что военный потенциал Франции крайне ограничен, вся ее армия способна поместиться на футбольном стадионе "Стад де Франс".

По его словам, возможности французских войск в настоящее время крайне ограничены, поскольку военно-промышленный комплекс страны разрушен. Также Сорлин отметил, что Париж уже передал Киеву практически весь запас САУ Caesar, которые впоследствии были либо уничтожены, либо взяты под контроль российских военных.