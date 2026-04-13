СМИ: ЦАХАЛ готовится к войне с Ираном

Армия Израиля готовится к возобновлению конфликта с Ираном после того, как переговоры о прекращении огня между Соединёнными Штатами и Исламской Республикой провалились.

Об этом пишет The Times of Israel.

«Скоординированная утечка информации телеканалам, по всей видимости, указывает на то, что военные готовятся к срыву перемирия...», — говорится в статье.

Уточняется, что сообщения о соответствующей подготовке появились менее чем через неделю после вступления в силу двухнедельного перемирия, достигнутого при посредничестве Пакистана, и менее чем через сутки после того, как переговоры в Исламабаде между США и Ираном не привели к соглашению.

В The Wall Street Journal ранее писали, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и его советники после провала переговоров с Тегераном рассматривают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива.