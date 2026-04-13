Взрыв в центре Украины: в Кировограде объявлена воздушная тревога

Взрыв произошел в городе Кропивницком Кировоградской области Украины, информирует украинское издание «Общественное». В регионе на момент происшествия действовала воздушная тревога.

По данным источника, инцидент зафиксирован в административном центре области, расположенном в центральной части страны.

Город ранее носил название Кировоград.

Сведения о разрушениях и пострадавших не приводятся. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.

На территории региона объявлен режим воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется.