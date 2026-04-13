Стало известно о планах Израиля по новым ударам в Иране

Тель-Авив планирует возобновить атаки на инфраструктурные и энергетические объекты Ирана. Об этом сообщает KanNews со ссылкой на источник.

По данным издания, в Тель-Авиве намерены вновь начать военную операцию против Тегерана. Официальные лица считают, что боевые действия завершили «слишком рано». В этой связи Израиль ожидает, когда Вашингтон одобрит планы по ударам.

Как заявил один из высокопоставленных сотрудников службы безопасности, Израиль хочет возобновить войну, поэтому они ждут решения, которое примет президент США Дональд Трамп.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что Америка начнет морскую блокаду Ирана. Ограничения судоходства намерены ввести с понедельника, 13 апреля.