США начнут морскую блокаду Ирана

США начнут морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в Telegram.

Уточняется, что ограничения судоходства начнутся в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени. Блокада будет распространяться на суда всех стран, а исключением станут корабли, которые следует транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты.

Иран пригрозил суровым ответом на приближение любых военных кораблей к Ормузскому проливу

Ранее газета The New York Times писала, что морская блокада США Ормузского пролива станет актом войны. Этот участок является важнейшей транспортной артерией в регионе, на которую приходится почти пятая часть мировых поставок нефти.