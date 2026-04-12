Трамп заявил о новом оружии США, которое "плавит" дроны

Президент США Дональд Трамп заявил о создании нового оружия для борьбы с беспилотниками, способного "плавить" дроны. Слова американского лидера приводит Clash Report в своем Telegram-канале.

По словам Трампа, у американских военных есть новое оборудование для уничтожения беспилотников, которое называют "компьютеризированными пулями".

"Кроме того, лазеры расплавляют беспилотник… на это приятно смотреть", - добавил президент США.

В конце января Трамп хвастался оружием под названием "дискомбобулятор", которое американские военные якобы применили при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его заверениям, это оружие подавило работу ПВО, а также заставило охранников политика испытывать слабость и тошноту.

Трамп добавил, что название "дискомбобулятор" придумал он сам. Пентагон отказался комментировать заявления главы Белого дома.

Как называется очередное "супероружие" США, Трамп не уточнил.