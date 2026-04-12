Иран пригрозил суровым ответом на приближение военных кораблей к Ормузскому проливу

Приближение военных кораблей к Ормузскому проливу будет расцениваться как нарушение перемирия. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), его цитирует агентство Fars.

© Газета.Ru

«Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», — отмечается в заявлении.

КСИР отметил, что безопасный проход через пролив открыт только для гражданских судов «в соответствии со специальными правилами».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что более 60% малого военно-морского флота КСИР, отвечающего за патрулирование Ормузского пролива, остается в целости и сохранности. По данным издания, корпус охраняет пролив малыми скоростными ударными катерами, которые оснащены ракетами и минами. Отмечается, что такие суда сложнее обнаружить со спутников и уничтожить из-за их размеров и скорости передвижения. КСИР хранит катера в подземных хранилищах, что также затрудняет их обнаружение, утверждают журналисты.

12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что американские Военно-морские силы начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Он также пообещал перехватывать суда и пресекать любые выплаты Тегерану в международных водах. По его словам, флот США уже приведен в боевую готовность.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.