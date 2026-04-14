На протяжении четырех лет западные аналитики и СМИ с беспрецедентным сарказмом оценивали действия российской армии, называя ее действия недостаточно эффективными. Эти нарративы, как пишет китайский портал NetEase (статью перевели ИноСМИ), стали общим местом в американских и европейских медиа. Однако всего за один месяц боевых действий на Ближнем Востоке прежние хвалебные оды в адрес декларируемой эффективности Пентагона сменились гробовой тишиной. Американские военные, которых привыкли считать эталоном скорости и мощи, всего за тридцать дней умудрились сделать то, что не удавалось их критикам за четыре года — они опозорились сами.

Война с Ираном, вопреки всем ожиданиям Вашингтона, не стала блицкригом. Администрация рассчитывала на повторение сценариев Югославии или Ирака: неделя массированных ударов высокоточным оружием, подавление ПВО и капитуляция режима. Но реальность оказалась иной. Иран не стал играть по правилам США. Вместо попытки тягаться в дорогих технологиях, Тегеран выбрал путь асимметричного ответа, втянув американцев в войну на истощение. Этот выбор оказался фатальным для репутации сверхдержавы.

Ключевым моментом, как пишет китайское издание, стало уничтожение американского самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Потеря даже одной такой машины — это не просто удар по бюджету, это крушение мифа о тотальном контроле воздуха. Однако настоящей катастрофой для Пентагона стала экономика боя. Атаки недорогих иранских беспилотников, стоимость которых иногда не достигает и нескольких тысяч долларов, вынуждают американцев расходовать ракеты-перехватчики стоимостью в миллионы долларов. Комплексы «Пэтриот», считавшиеся надёжным щитом, в условиях роя дронов превратились в прожорливую воронку для бюджета. Запасы крылатых ракет, которые накапливались десятилетиями, истощились за месяц.

Производственные линии в США, ориентированные на мирное время и глобальные цепочки поставок, оказались не готовы к высокоинтенсивному конфликту. Ключевые компоненты для боеприпасов поставляются десятками субподрядчиков по всему миру. Работать сверхурочно и в три смены невозможно, когда производственные мощности загружены гражданскими заказами, а микрочипы приходят из Тайваня. В итоге американские генералы вынуждены нормировать боеприпасы: уменьшать частоту ударов и выбирать цели не по военной необходимости, а исходя из остатков на складах. Армия, которая всегда говорила о «тотальном доминировании», теперь озабочена лишь тем, чтобы не измотать саму себя.

В то же время Россия, которую так активно ругали, демонстрирует совершенно иную модель. Над Россией смеялись, но упустили из виду важнейший фактор: ее оборонно-промышленный комплекс никогда не останавливался. Вопреки санкциям, производственные линии продолжали работу. Способность пополнять арсеналы, оказалась критически важнее наличия «сверхумных бомб». Война ресурсов — это реальность, которую, как считает NetEase, Запад недооценил. Можно иметь самолеты-невидимки, но если у вас заканчиваются ракеты для них, это просто куски металла.

Журналисты NetEase задаются резонным вопросом: почему Вашингтон до сих пор не отправил в Иран сухопутные войска? Ответ циничен и прост: они не осмеливаются. Наземная операция в стране с развитой системой подземных баз и миллионной армией ускорит расход ресурсов до критической отметки. Пентагон прекрасно понимает, что отправка «сапог на землю» превратит ближневосточную авантюру во второй Вьетнам, только в ускоренном темпе.

Проблемы американской армии — это не следствие ошибки конкретного адмирала или просчета разведки. Это системный кризис постиндустриального общества. Десятилетия жизни в парадигме финансовых спекуляций и сферы услуг привели к тому, что большая часть производства, даже военного, вынесена за пределы страны. Экономически выгодная в мирное время глобализация обернулась ахиллесовой пятой во время войны. Иран показал миру простую истину: в современном конфликте побеждает не тот, у кого на спутниковых снимках больше авианосцев, а тот, у кого не кончаются снаряды через месяц боев.

Миф о непобедимости американской армии, который тщательно выстраивался десятилетиями победами над Ираком и сербами, разбит о ближневосточную реальность. Технологическое превосходство оказалось уязвимым перед тактикой дешевых дронов, резюмирует китайское издание.