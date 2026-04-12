Два эсминца США едва избежали атаки в Ормузском проливе

Два эсминца ВМС США едва не были уничтожены при попытке пройти через Ормузский пролив, сообщает Press TV.

Эсминцы ВМС США USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson (DDG 121) попытались пройти через пролив, но были перехвачены ВМС Ирана, которые вынудили их отступить.

По данным телеканала, когда эсминцы и сопровождающий их флот достигли входа в Ормузский пролив, на них были нацелены иранские ракеты, и судам было дано 30 минут на то, чтобы развернуться.

«Попытка со стороны США была крайне рискованным шагом, который легко мог обернуться катастрофой для Соединённых Штатов и их вооружённых сил», — говорится в материале.

Ранее репортёр Axios Барак Равид заявил, что несколько кораблей Военно-морских сил США якобы пересекли Ормузский пролив.

Затем иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на источник сообщила, что американские военные корабли не пересекали Ормузский пролив.

В КСИР подчёркивали, что любая попытка прохода военных судов через Ормузский пролив встретит жёсткий ответ.