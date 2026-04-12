В Пентагоне признали превосходство России в производстве высокотехнологичных дронов

Россия опережает США в производстве высокотехнологичных беспилотников. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Согласно оценкам, Россия также опережает [США] в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — отмечается в публикации.

По данным собеседников газеты, США уступают в производстве БПЛА и Китаю. В статье говорится, что военный парад в Пекине в сентябре 2025 года, где Китай показал новейшие образцы вооружения, вызвал тревогу в Вашингтоне.

17 ноября министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества». По его словам, беспилотники являются дешевыми самодельными взрывными устройствами, которые можно распечатать дома на 3D-принтере. Он объяснил, что дроны недостаточно «просто подавить» — необходимо обеспечить «многоуровневую защиту».

15 мая президент США Дональд Трамп заявил, что оборонные компании страны должны производить такие же дешевые и эффективные дроны, как Иран. По его словам, иранцы «делают хорошие беспилотники всего за $35–40 тысяч», тогда как США за за $41 млн.

«Я хочу беспилотники за $35–40 тысяч», — подчеркнул он.

