Морскую блокаду США назвали актом войны

Морская блокада США Ормузского пролива может считаться актом войны. Об этом пишет издание The New York Times.

«Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива (...) вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь», — пишет издание.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все, что осталось от Ирана. По его словам в подходящий момент американские военные окончательно уничтожат «то немногое, что осталось от Ирана».