ERR: в Эстонии на пляже обнаружили обломок, предположительно, украинского дрона
На севере Эстонии на пляже местный житель обнаружил обломок, предположительно, украинского беспилотника, сообщает ERR со ссылкой на Службу внутренней безопасности.
Отмечается, что местный житель нашёл на пляже Кальви в Ляэне-Вирумаа фрагмент крыла беспилотного летательного аппарата.
«По предварительной оценке, деталь принадлежит украинскому беспилотнику», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Ранее власти Эстонии потребовали от украинского руководства не допускать залёта беспилотных летательных аппаратов в своё воздушное пространство.
В конце марта украинский беспилотник взорвался возле жилых домов в Эстонии.