Армии Израиля приказали подготовиться к возобновлению атак на Иран

Израильские военные приведены в состояние повышенной боевой готовности по распоряжению главы Генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира. Об этом сообщает издание Ynet со ссылкой на источники.

По их информации, глава Генштаба также заявил о возможном возобновлении военной кампании против Ирана в ближайшее время.

Источники Ynet отмечают, что ЦАХАЛ готовится к операции по лекалам «Восходящего льва» и «Рычания льва» — все процессы планирования ускорены. Военная разведка Израиля уже формирует перечень целей в Иране, в первую очередь ракетные системы и пусковые установки. При этом окончательное решение об ударах пока не принято — речь идёт лишь о «полной готовности к любому сценарию».

Двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном вступило в силу 8 апреля — за этот период стороны обязаны заключить мирное соглашение. 12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана завершились переговоры Ирана и США. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, возглавлявшего американскую делегацию, сделка с Ираном не достигнута, а американская сторона передала Тегерану «окончательное и наилучшее предложение». Ключевым требованием Вашингтона стал долгосрочный отказ Ирана от разработки ядерного оружия — по словам Вэнса, иранцы «этого не показали». При этом он подчеркнул, что отсутствие соглашения — «плохая новость для Ирана гораздо в большей степени, чем для США».

