Украина атаковала Белгородскую область 24 снарядами и 115 дронами за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область 24 снарядами и 115 дронами за сутки. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что всего за это время под удар попали 35 населенных пунктов, в том числе села Грузское, Зозули и Стригуны, поселки Борисовка, Майский, Малиновка и другие. Над областью были сбиты 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Два человека не выжили в результате атаки, еще девять ранены.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ почти две тысячи раз нарушили пасхальное перемирие. В частности, ночью были отражены три атаки формирований ВСУ на Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области.