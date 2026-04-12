На Украине заявили о неожиданном ударе Китая

ВСУ могут остаться без оптоволоконных БПЛА из-за того, что китайские производители резко подняли цены. Об этом заявил военнослужащий 115-й украинской бригады с позывным «Мори», сообщает РИА Новости.

Военный рассказал в интервью украинским изданиям, что китайские поставщики в 300 раз подняли цены на оптоволокно. Теперь 1 км оптоволокна стоит 34 доллара.

В итоге полет на 20 км обходится в огромную сумму, и это не учитывая стоимость дрона.

«Я думаю, что если они ещё раз поднимут цену — а в принципе китайцам ничего не мешает так сделать, может настать такой период что оптоволокна может и не быть», — заявил «Мори».

Накануне в администрации Зеленского заявили, что Киев способен создавать БПЛА только из иностранных компонентов, и полностью зависим в этом вопросе от импорта.