Благодатный огонь доставили в зону СВО

Благодатный огонь привезли бойцам Южного военного округа в ДНР.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным «Новосибирск».

— Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом — сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к священному огню, — рассказал военный.

Протоиерей Михаил, в свою очередь, добавил, что богослужение помогает солдатам сохранять внутреннюю опору и ощущение единства, передает РИА Новости.

11 апреля частица Благодатного огня была доставлена в Москву из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного. Самолет из Тель-Авива находился в полете примерно 4,5 часа.

