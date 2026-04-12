Стало известно о новой угрозе со стороны НАТО у границ России
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Василий Климов предупредил о новой угрозе со стороны НАТО у границ России. Об этом он рассказал в интервью Ura.ru.
Специалист заявил, что НАТО форсированно и масштабно развертывает ударные вооружения на восточном фланге. По его оценке, это является для России большей проблемой, чем милитаризация отдельных европейских стран.
Особое внимание он обратил на опасность размещения систем ПВО/ПРО и ударных вооружений в непосредственной близости от российских границ.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении ядерного арсенала Пятой республики. В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что ядерный план президента Франции Эммануэля Макрона является частью войны против России.