Генерал из Уганды выдвинул странные требования к Турции

Издание Propakistani сообщило о заявлении командующего армией Уганды генерала Мухузи Кайнеругабы, известного своей поддержкой Израиля. Военачальник выдвинул Турции ультиматум, потребовав выплатить 1 миллиард долларов и предоставить ему в жёны самую красивую женщину страны. В своём обращении в социальных сетях он пригрозил в противном случае закрыть все турецкие дипломатические представительства в Уганде.

Обосновывая свои требования, генерал заявил, что именно благодаря многолетнему военному присутствию Уганды в Сомали в рамках миссий Африканского союза Турция получила возможность укрепить свои позиции в этом регионе. Контроль над портовой инфраструктурой, обеспеченный угандийскими силами, позволил Анкаре, по словам Кайнеругабы, получить значительные стратегические и экономические выгоды, от которых он теперь требует свою долю.

На данный момент официальные реакции со стороны Турции или Сомали на это заявление не последовали.

Мухузи Кайнеругаба неоднократно публично поддерживал Израиль, включая его военные операции против арабских государств. Ранее, 26 марта, он заявил о готовности Уганды вступить в конфликт с Ираном в случае угрозы для Израиля, пообещав направить при необходимости 100 тысяч своих бойцов. На следующий день командующий добавил, что для захвата столицы Ирана его стране потребуется всего одна бригада Народных сил обороны и две недели времени.