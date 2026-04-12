Пакистан перебросил военную авиацию в Саудовскую Аравию

Пакистан приступил к развёртыванию своего военного контингента на территории Саудовской Аравии. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на саудовское министерство обороны, подразделения пакистанских вооружённых сил уже прибыли на авиабазу имени короля Абдул-Азиза. В состав группировки входят истребительная авиация и самолёты поддержки.

Переброска войск — практическая реализация стратегического оборонного соглашения между Саудовской Аравией и ядерным Пакистаном, подписанного в сентябре 2025 года.

«Любая агрессия против любой из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих», — гласит ключевой пункт пакта.

Цели миссии: укрепление военного сотрудничества, повышение оперативной готовности, обеспечение региональной безопасности. Активизация союза произошла после того, как Иран начал наносить ответные удары по соседям, включая цели в Саудовской Аравии.

Военное руководство Пакистана воздерживается от разглашения деталей: ни численность переброшенных сил, ни продолжительность их миссии на саудовской территории официально не называются.

Пакистан и Саудовская Аравия связаны давними военно-политическими отношениями. Исламабад неоднократно направлял свои войска в королевство — в 1970-х годах для помощи в подавлении мятежей, в 1990-х для защиты границ, а после 2015 года пакистанские военные участвовали в операциях на йеменском направлении. Однако нынешнее развёртывание стало первым после подписания полноценного оборонного договора. Оно происходит на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

