По информации финского военного журналиста Кости Хейсканена, на Покровском (Красноармейском) направлении появились примерно десять финских наемников. Их прикрепили к украинским армейским частям, которые специализируются на использовании беспилотников. В беседе с aif.ru Хейсканен подчеркнул, что прибытие этого подразделения, связанного с НАТО, в район Покровска было строго засекречено.

© Московский Комсомолец

Журналист описал прибывших как «десять двухметровых финнов», указав, что вместе с ними действуют и норвежские военнослужащие в дрон-подразделениях. По их заявлениям, они занимаются уничтожением российской техники. Хейсканен добавил, что все эти наемники прошли подготовку по управлению БПЛА и уже включились в операции на данном участке фронта.

Как отметил корреспондент, в Финляндии была проведена такая мощная идеологическая обработка населения, что некоторые молодые люди теперь считают своим долгом отправиться в зону конфликта и воевать против «жителей Новороссии».