Буданов дал оценку пасхальному перемирию

Пасхальное перемирие не станет долгосрочным. Такое мнение выразил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), пишет издание «INSIDER UA».

По его мнению, вероятность того, что праздничное перемирие будет продолжаться слишком невелика. Буданов напомнил, что ранее на Пасху объявляли тишину, однако ее неоднократно нарушали.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось в 16:00 по московскому времени 11 апреля. Оно продлится до 13 апреля. После его наступления сообщалось о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.