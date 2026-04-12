Минобороны России отчиталось о соблюдении режима тишины

Российская армия в зоне специальной военной операции (СВО) строго соблюдает режим тишины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В сводке ведомства сказано, что все группировки войск Вооруженных сил России с 16:00 по московскому времени 11 апреля соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых позициях.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие началось 11 апреля. Оно продлится до 13 апреля. После наступления перемирия сообщалось о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины.