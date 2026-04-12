С 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля было зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили Министерство обороны Росиии.

© Вечерняя Москва

Там добавили, что в соответствии с приказом президента РФ Владимира Путина все российские группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО) строго соблюдают режим прекращения огня.

ВСУ прошедшей ночью три раза атаковали позиции ВС РФ из района Покровского в направлении Гая и Отрадного на Днепропетровщине. Российские бойцы отразили все атаки, сообщили в канале оборонного ведомства в мессенджере MAX.

9 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что Киев последует примеру Москвы. Также он поручил российским войскам быть готовыми пресечь возможные провокации.

После этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова действовать зеркально. По его словам, ВСУ будут действовать соответственно.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились с заявлением Владимира Зеленского о готовности Украины поддержать пасхальное перемирие.