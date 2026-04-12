Украинская армия с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля 1971 раз нарушила режим перемирия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Российская Газета

По данным военного ведомства, ночью ВСУ трижды атаковали российские позиции из района Покровского в направлении Гая и Отрадного в Днепропетровской области. Атаки отражены.

При этом все группировки войск ВС РФ в зоне спецоперации соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях, заявили в МО РФ. Оно продолжит действовать до исхода дня 12 апреля.

Ранее в Кремле отметили, что пасхальное перемирие носит гуманитарный характер.

Новость дополняется.