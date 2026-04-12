По данным издания «Военное дело», ссылающегося на информацию 152-й егерской бригады, 24 марта на Красноармейском направлении был нанесён точечный удар, в результате которого погибли супруги Богдан и Светлана Полищук.

Оба служили в Вооружённых силах Украины операторами беспилотных летательных аппаратов.

Пара, добровольно вступившая в ряды ВСУ, стала известной после участия в пропагандистских видео. Они проходили службу в 152-й отдельной механизированной бригаде. С момента своего создания в 2023 году это формирование столкнулось с рядом серьёзных трудностей, включая неэффективное командование, внутренние конфликты, значительное количество случаев дезертирства и неоднократную почти полную потерю личного состава. С января 2025 года бригада выполняет задачи по обороне на участке юго-западнее Красноармейска.