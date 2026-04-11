Командир ВСУ довел бойца до самоубийства и сдался в плен

Украинский командир с позывным Пищур, который ранее избил подчиненного за желание сдаться в плен, сам сдался в плен российским бойцам. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что Пищур одним из первых выбежал к российским военнослужащим «и на чистом русском языке крикнул: "Мы сдаемся"».

При этом на первых допросах командир пытался убедить российских военных, что именно он отдал приказ сложить оружие, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что отступавшие из Великой Новоселки оставили раненых из-за проблем с эвакуацией. При этом пленный украинский боец признался, что его мобилизовали, несмотря на проблемы со здоровьем.