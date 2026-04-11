В Одессе пропало электричество после обещания не отключать свет на Пасху

В Одессе частично пропал свет после обещания «Укрэнерго» не отключать его на Пасху. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В Донецкой топливно-энергетической компании (ДТЭК) заявили, что из-за аварии на оборудовании пропал свет в Хаджибейском и Пересыпском районах.

Отмечается, что возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что беспилотники атаковали морской порт и подстанцию в Одессе. Он добавил, что в небе над городом была замечена активизация беспилотников, после чего прозвучала серия взрывов.