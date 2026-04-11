В Подмосковье приземлился самолёт с вернувшимися из плена российскими бойцами

На борту Ил-76МД находились 175 военнослужащих. О их возвращении с подконтрольной Киеву территории сегодня объявили в Минобороны. Взамен Украине были переданы 175 военнопленных ВСУ.

Также сообщается, что на территорию нашей страны возвращены семеро жителей Курской области.

В ведомстве отметили, что военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях министерства обороны. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении россиян из плена оказали Объединённые Арабские Эмираты, добавили в Минобороны.