Ученые опровергли существование секретного устройства США

Ученые опровергли существование «Призрачного шепота» ЦРУ
Работа устройства ЦРУ «Призрачный шепот», которое якобы помогло найти сбитого американского летчика в Иране по его сердцебиению, противоречит законам физики. Такой прибор стал бы научным открытием века, сообщает издание Scientific American.
Ученые единодушно отметили, что магнитное поле сердца очень слабое, его можно измерить только в условиях больницы, когда датчики почти прижаты к груди.
Физик Брэдли Рот сказал, что «магнитное поле сердца измеряют уже 60 лет». Для этого необходима лаборатория с экранированием, и даже там оно слабо фиксируется.
Физик Чад Орзел рассказал, что квантовый прибор не смог бы вычленить магнитное поле Земли, сердцебиение летчика, других людей, а также «овец, собак и зайцев — всего, что бегает вокруг».
По его словам, никакой ИИ в этом не поможет, потому что на расстоянии километра сигнал ослабевает «примерно до одной триллионной части своей силы».
Патрик Малетинский, заведующий кафедрой физики Базельского университета, заявил, что создание подобного прибора стало бы научной сенсацией века.
«Если бы такая система существовала, это стало бы прорывом, намного превосходящим всё, о чем сообщается в научной литературе», — сказал он.
Ранее американская пресса сообщила, что устройство «Призрачный шепот» якобы использовали при поиске пилота, который катапультировался в Иране. Сообщалось, что устройство использует квантовую магнитометрию дальнего действия для обнаружения человеческого сердцебиения. Также используется ИИ, чтобы отделить сердцебиение от других звуков.