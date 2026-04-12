В Финляндии допустили конфликт НАТО с Россией

Планы правительства Финляндии по размещению ядерного оружия превращают страну в военную мишень в случае конфликта с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

Он указал, что правительство премьер-министра Финляндии Петтери Орпо готово разрешить «привезти ядерное оружие в страну в кризисном сценарии», но хочет запретить его размещение в мирное время.

«Это означает только одно — если вспыхнет конфликт между НАТО и Россией, то ударят по нам первыми», — допустил Малинен.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что НАТО хочет разместить ядерное оружие в Финляндии и готовится к войне с Россией.