Пентагон: американские корабли прошли через Ормузский пролив

Два американских военных корабля успешно прошли через Ормузский пролив и вышли в Персидский залив. Об этом сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

«USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению того, чтобы пролив был полностью очищен от морских мин, ранее установленных КСИР», - написал он в соцсети Х.

В свою очередь, иранские власти опровергли эту информацию. Ранее о проникновении американских кораблей в Персидский залив сообщал Axios.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американцам придется самим разминировать Ормузский пролив, поскольку союзники Штатов отказались помогать Вашингтону.

Ситуация в Ормузском проливе: что известно к этому часу

По информации IRIB, 11 апреля один американский военный корабль пытался войти в Ормузский пролив, но был остановлен КСИР под угрозой огня на поражение.