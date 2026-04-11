Находившийся три года в украинском плену боец РФ позвонил матери

Российский военный, который на протяжении трех лет находился в украинском плену, позвонил матери. Соответствующие кадры записал корреспондент ТАСС на белорусско-украинской границе.

"Успокойся, все нормально. Да, обменяли... Спасибо, что меня искали, верили", - говорит боец.

Военный сам рассказал журналистам, что был в плену около трех лет. По его словам, когда ему сказали, что обменяют, то он подумал, что это шутка.

Ранее Минобороны сообщило, что 11 апреля из украинского плена были возвращены 175 российских солдат, взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что согласование этого обмена было сложным и долгим.

Кроме того, в РФ были возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области. Как отметил Мединский, украинские власти удерживали их как заложников.