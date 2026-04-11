Разбитый Ираном противоракетный радар США сняли изнутри

В Катаре опубликованы фото и видео большого противоракетного радара AN/FPS-132, выведенного из строя иранским ударом.

В кадр попали следы нескольких попаданий: в верхний угол и основание блока антенн, - и вызванного ими пожара. Радиолокационная станция выведена из строя, сообщили власти Катара.

Специализированная РЛС кругового обзора, способная засекать пуски баллистических ракет и отслеживать траектории их полета в радиусе 5000 километров - то есть над всей территорией Ирана, частью Кавказа и Средней Азии, - стала одной из первых целей ответных ударов после нападения Израиля и США.

КСИР сообщил об уничтожении радара 28 февраля, в день начала военной операции. Министерство обороны Катара подтвердило удар по РЛС, но не сообщило о его последствиях. 3 марта были опубликованы спутниковые снимки AN/FPS-132 со следами попаданий.

Формально РЛС принадлежит катарской армии, на деле в боевом дежурстве участвуют американские военные, также радар интегрирован в глобальную систему предупреждения о ракетном нападении - ее оператором являются США.