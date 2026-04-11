Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать пасхальное перемирие

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать объявленное Россией пасхальное перемирие.

«Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально», — написал он в Telegram-канале.

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля и до конца дня 12 апреля.

Российским войскам на фоне пасхального перемирия поручено остановить боевые действия, а также быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.