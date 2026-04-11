Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил позиции ВСУ в Запорожской области, написав о своей поездке репортаж для газеты Daily Mail.

Бывший премьер Британии посетил позиции 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя. По его словам, он выбрал именно этот участок фронта, поскольку президент России Владимир Путин «хочет заполучить» Запорожье.

В своем материале он в очередной раз раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине.

«Нет смысла только обвинять Трампа, США за нежелание дать «Томагавки». Британия имеет собственное дальнобойное оружие, и Германия тоже. Нет смысла для европейцев только обвинять Трампа, когда мы коллективно сидим на сотнях миллиардов замороженных денег Путина – которые конечно нужно разморозить и использовать для помощи Украине», – порассуждал Джонсон.

Он утверждает, что Украина якобы победит в конфликте, но «промедление и нерешительность Запада» приводят к «огромным страданиям». Политик задался вопросом, «какого черта» союзники Киева не дают ему достаточной поддержки.

При этом ранее Джонсон заявлял, что шансы Украины быстро вернуть территории «не очень высоки». По словам британского премьера, по условиям будущего мирного соглашения Россия, возможно, «сохранит» те территории, которая она заняла, но «де-факто».

Ранее Борис Джонсон раскритиковал Стармера за нежелание воевать с Ираном.