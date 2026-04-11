Назван регион, откуда запустили дроны для атаки на Ростов-на-Дону

Операторы ВСУ запустили дроны на Ростов-на-Дону из Одесской области, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 апреля расчеты ПВО сбили в небе над российскими регионами 99 беспилотников. Часть дронов была перехвачена, в том числе, над Ростовской областью.

Кондратьев заметил, что запущенные из Одесской области БПЛА прошли Перекопский перешеек в Крыму в районе Красноперекопска, затем проследовали в сторону Ростова-на-Дону над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что дроны в сторону российских городов, находящихся как поблизости от линии противостояния, так и глубоко в тылу, запускают с территории Украины и Казахстана.

По словам экспертов, в ряде случаев беспилотники типа «Лютый» совершали посадку на территории России, затем продолжали путь.