Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) – глава офиса Владимира Зеленского – сделал внезапное признание, заявив, что Украина полностью зависит от других стран в вопросе создания беспилотников.

Об этом говорится в публикации издания «Страна.ua», выдержки из которого приводит РИА Новости.

Буданов* допустил скорый мир и раскрыл детали сделки

«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее – элементная база чья, – цитирует СМИ Буданова. – Что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша. Это всё не наше, мы пользователи, не более того».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, как ВСУ умудрились создать новый дрон «Марсианин».