ВС России изменили тактику атак «Геранями»
ВС России изменили тактику атак БПЛА «Герань» на территории Украины. Это помогает им обходить противовоздушную оборону (ПВО) Сумской области, такие данные привел координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
«Прошедшей ночью Сумская область подверглась атаке БПЛА «Герань-2». По меньшей мере три беспилотника работали по Сумам, еще 3–4 — по Шостке и прилегающим районам. Ключевой момент — не количество, а примененная тактика», — обратил внимание Лебедев.
По его словам, беспилотники заходили на город, набирая высоту, а затем выполняли круговые маневры с поэтапным снижением. На финальном участке пути дроны отключали двигатель, чтобы бесшумно планировать к своей цели.
Эксперт подчеркнул, что у такой стратегии сразу три преимущества: уменьшается акустическая заметность, усложняется работа ПВО по сопровождению цели, а также сокращается время реакции на конечном участке.
«Фактически речь идет о попытке обойти привычные алгоритмы противодействия, заточенные под стандартный профиль "Гераней"», — обратил внимание Лебедев.