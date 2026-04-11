Спрогнозированы действия Украины во время пасхального перемирия

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев может использовать пасхальное перемирие для перегруппировки и безопасного подвоза боеприпасов, как это делал много раз в течение конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не исключаю, что и сейчас это перемирие со стороны Российской Федерации будет использовано [Украиной] для какой-то перегруппировки, безопасного подвоза боеприпасов и так далее»", - сказал он.

Азаров добавил, что не верит украинским властям. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не имеет ни совести, ни меры. Он также назвал украинского лидера аморальным человеком.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позднее Зеленский заявил о готовности Украины действовать зеркально.