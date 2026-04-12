В Глухове Сумской области сотрудники полиции проводят подомовые обходы и вскрывают пустующие квартиры, чтобы размещать в них военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Местные полицейские осуществляют подомовые обходы, вскрывают пустующие квартиры и домовладения выехавших из города жителей для размещения в них личного состава украинской армии», — цитирует агентство собеседника.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины продолжает перебрасывать военнослужащих и военную технику в Сумскую область.