СМИ узнали о важной просьбе США и Ливана к Нетаньяху

Соединённые Штаты и Ливан обратились к Израилю с просьбой прекратить удары по позициям «Хезболлы» до начала переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, послы Израиля и Ливана в Вашингтоне провели 10 апреля трёхсторонний телефонный разговор с одним из помощников госсекретаря США Марко Рубио. По итогам беседы ливанское руководство объявило о достижении договорённостей в проведении переговоров 14 апреля.

Число жертв ударов Израиля по Ливану возросло до 254

Встреча состоится в здании Госдепартамента США. Стороны обсудят возможность прекращения огня. Ливанский посол Нада Хаммаде-Муаввад и её израильский коллега Йехиэль Лайтер подтвердили готовность к диалогу.

Ранее Израиль наносил удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана в ответ на обстрелы своей северной границы. По данным источников портала, некоторые израильские чиновники согласны с просьбой США и Ливана. Они полагают, что объявление паузы отвечало бы интересам государства.