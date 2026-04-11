Более 20 тысяч украинских военнослужащих не вернулись на родину после прохождения лечения во Франции в 2025 году. Об этом сообщает французский журнал Le Point.

Как пишет издание, речь идет о схеме, позволяющей дезертировать из рядов вооруженных сил Украины. По предварительным данным, количество беглецов, воспользовавшихся этим способом, превысило 20 тысяч человек за прошлый год.

Журнал уточняет, что каждый третий боец ВСУ, направленный на лечение во Францию, остался в стране. Таким образом, десятки тысяч украинских военных нашли возможность покинуть армию через медицинские программы за рубежом.