Предсказан следующий шаг ВСУ в ДНР после потери Дибровы

Потеряв контроль над селом Диброва, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются усилить группировку в Красном Лимане. Следующий шаг украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР) предсказал военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.
Красный Лиман стратегически важен для украинской армии, потому они стремятся нарастить свои силы на этом направлении, не жалея средств.
«К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», — уточнил Марочко.