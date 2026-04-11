В зоне СВО наступит тишина на два дня из-за Пасхи

Россия прекратит все боевые действия на время пасхального перемирия. Оно будет действовать с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

© Московский Комсомолец

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально. Российским войскам даны указания остановить боевые действия на всех направлениях.

При этом военных предупредили: нужно быть готовыми пресекать любую агрессию со стороны противника. Перемирие продлится чуть больше суток — до вечера 12 апреля.

В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие в зоне СВО, но тогда оно было трёхдневным.